CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 408,46 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 408,46 USD. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 406,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 412,42 USD. Zuletzt wechselten 115.189 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 517,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 21,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 242,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 40,65 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an