CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Abend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 503,01 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 503,01 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die CrowdStrike-Aktie bei 508,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 491,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 463.276 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,92 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 286,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,96 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal