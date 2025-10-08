CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 495,39 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 495,39 USD. Bei 502,13 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 491,34 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.495 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 4,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 286,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,09 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 27.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

