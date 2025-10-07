DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
Kursentwicklung

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend im Minus

07.10.25 20:29 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 482,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
414,70 EUR -9,90 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 482,06 USD ab. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 476,74 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 497,00 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 338.167 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 517,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 7,39 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,79 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 40,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,77 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

