CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 492,47 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 492,47 USD. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 489,07 USD. Bei 497,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 71.844 Aktien.

Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,12 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 285,79 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 72,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 27.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 4,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

