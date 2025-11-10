CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike verteuert sich am Abend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 552,80 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 552,80 USD. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 553,65 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 547,23 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.131 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 555,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,53 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 298,27 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 46,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 01.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

