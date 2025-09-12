CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend fester

Notierung im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Das Papier von CrowdStrike konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 445,26 USD. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 448,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 440,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 379.613 Stück.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 517,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,27 Prozent hinzugewinnen. Am 14.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 73,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,17 Mrd. USD gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

