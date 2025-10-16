CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike zeigt sich am Nachmittag fester

CrowdStrike im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 496,00 USD nach oben.

Das Papier von CrowdStrike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 496,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 498,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 489,73 USD. Bisher wurden heute 76.731 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,37 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 294,70 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 40,58 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,67 USD je Aktie.

