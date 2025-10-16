CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Abschlägen

CrowdStrike im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 478,46 USD ab.

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:04 Uhr um 2,2 Prozent auf 478,46 USD nach. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 475,56 USD nach. Bei 489,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 314.327 Aktien.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 517,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 294,70 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Abschläge von 38,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

