CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 482,12 USD.
Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der CrowdStrike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 482,12 USD. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 482,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 475,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 478,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 104.551 CrowdStrike-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Gewinne von 7,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (294,70 USD). Mit Abgaben von 38,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.
Am 02.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
