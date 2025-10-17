CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Freitagabend kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Bei der CrowdStrike-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 482,15 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 482,15 USD. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 484,42 USD aus. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 475,72 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 478,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 257.106 CrowdStrike-Aktien.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 517,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 6,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 294,70 USD am 01.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,17 Mrd. USD gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal