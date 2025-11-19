DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Fokus

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike legt am Abend zu

19.11.25 20:23 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike legt am Abend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
448,65 EUR 2,55 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 519,49 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 525,73 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 513,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 201.205 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (566,75 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 8,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 298,27 USD ab. Abschläge von 42,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht. Am 01.12.2026 wird CrowdStrike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: CrowdStrike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CrowdStrike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CrowdStrike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CrowdStrike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen