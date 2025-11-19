CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike legt am Abend zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 20:07 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 519,49 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 525,73 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 513,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 201.205 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (566,75 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 8,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 298,27 USD ab. Abschläge von 42,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht. Am 01.12.2026 wird CrowdStrike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

