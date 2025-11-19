DAX23.231 +0,2%Est505.558 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag höher

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 518,76 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 518,76 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 518,76 USD zu. Bei 513,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 63.060 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei 566,75 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,25 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 298,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,17 Mrd. USD im Vergleich zu 963,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 01.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

