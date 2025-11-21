CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike fällt am Freitagabend

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 496,70 USD.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 496,70 USD. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 477,67 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 496,00 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 411.977 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 566,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 298,27 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 39,95 Prozent Luft nach unten.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.12.2026.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

