CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike verbilligt sich am Nachmittag

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 489,81 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
420,00 EUR -14,50 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 489,81 USD. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 487,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 496,00 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.391 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (566,75 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 298,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 39,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet. CrowdStrike dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 6,14 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
