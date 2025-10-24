DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.232 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,04 +0,1%Gold4.109 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Fokus auf Aktienkurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei CrowdStrike am Abend zu

24.10.25 20:23 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei CrowdStrike am Abend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 524,53 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
450,00 EUR 2,30 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 20:06 Uhr 0,5 Prozent. Bei 535,40 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 528,21 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.266 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 535,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 2,03 Prozent niedriger. Bei 294,70 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 77,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: CrowdStrike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CrowdStrike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CrowdStrike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CrowdStrike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen