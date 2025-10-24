CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei CrowdStrike am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 524,53 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 20:06 Uhr 0,5 Prozent. Bei 535,40 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 528,21 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.266 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 535,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 2,03 Prozent niedriger. Bei 294,70 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 77,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

