CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich CrowdStrike

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 499,00 USD.

Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 499,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 501,18 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 498,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 76.423 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 566,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 11,95 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 67,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

