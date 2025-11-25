CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich CrowdStrike

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 497,46 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 497,46 USD. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 493,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 503,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 70.907 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 566,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 13,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 40,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2026 aus.

