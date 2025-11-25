CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 510,12 USD zu.

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 510,12 USD. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 510,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 503,70 USD. Zuletzt wechselten 199.170 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 566,75 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 9,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 298,27 USD. Mit einem Kursverlust von 41,53 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 01.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

