CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 539,15 USD.

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 539,15 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 538,17 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 544,00 USD. Bisher wurden heute 260.373 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 2,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 294,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 45,34 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

