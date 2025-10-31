DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.635 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike zieht am Freitagnachmittag an

31.10.25 16:08 Uhr
31.10.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 543,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
470,95 EUR -2,10 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 543,90 USD zu. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 549,46 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 542,41 USD. Bisher wurden heute 153.455 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 1,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 294,70 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 84,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

