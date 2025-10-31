CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike zieht am Abend an

Aktienentwicklung

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 542,82 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 542,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 549,46 USD. Mit einem Wert von 542,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 289.648 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 553,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 1,94 Prozent wieder erreichen. Bei 294,70 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 45,71 Prozent wieder erreichen.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2026 aus.

