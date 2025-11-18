CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CureVac-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 5,28 USD.

Mit einem Wert von 5,28 USD bewegte sich die CureVac-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 5,29 USD. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,27 USD aus. Bei 5,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.649 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 55,02 Prozent wieder erreichen.

CureVac-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 940000,00 USD in den Büchern – ein Minus von 99,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 542,57 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit