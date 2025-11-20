CureVac Aktie News: Anleger schicken CureVac am Nachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,25 USD. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 5,25 USD. Bei 5,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.464 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Abschläge von 54,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac 1,66 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 99,83 Prozent auf 940000,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 542,57 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR einfahren.

