CureVac Aktie News: CureVac am Montagmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von CureVac zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,62 EUR zu.

Um 12:01 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,62 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 4,63 EUR zu. Bei 4,61 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.048 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 7,80 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 119,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 20.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2027 -0,199 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen