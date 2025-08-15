DAX23.484 -0,7%ESt505.433 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.235 -0,2%Nas22.674 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,24 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
So bewegt sich CureVac

CureVac Aktie News: CureVac fällt am Nachmittag

22.09.25 16:11 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac fällt am Nachmittag

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CureVac-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,34 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,51 EUR -0,02 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie notierte um 15:41 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,34 USD. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 5,34 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 25.572 CureVac-Aktien.

Am 13.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,93 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,52 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,469 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CureVac

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen