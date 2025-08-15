CureVac Aktie News: CureVac fällt am Nachmittag

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CureVac-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,34 USD ab.

Die CureVac-Aktie notierte um 15:41 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,34 USD. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 5,34 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 25.572 CureVac-Aktien.

Am 13.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,93 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,52 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,469 EUR je CureVac-Aktie.

