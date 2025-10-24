DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.210 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold4.124 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

CureVac Aktie News: CureVac reagiert am Freitagnachmittag positiv

24.10.25 16:08 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Im NASDAQ-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die CureVac-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:45 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 5,40 USD. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 5,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 2.088 Stück.

Am 13.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,38 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 56,02 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 USD an.

CureVac gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,34 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte CureVac einen Verlust von -0,542 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
