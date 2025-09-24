CureVac Aktie News: CureVac gibt am Donnerstagnachmittag ab
Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 5,34 USD nach.
Die CureVac-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:42 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,34 USD. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 5,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,36 USD. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 17.706 Aktien.
Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,469 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.2021
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.2020
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
