Notierung im Fokus

CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Nachmittag stärker

30.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,36 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,56 EUR 0,01 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,36 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die CureVac-Aktie bei 5,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,36 USD. Zuletzt wechselten 9.820 CureVac-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 5,71 USD. Mit einem Zuwachs von 6,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,38 USD am 21.11.2024. Mit Abgaben von 55,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 USD.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 940000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 93,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,54 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 18.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,469 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

