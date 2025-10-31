CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,35 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,35 USD. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 5,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,36 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.727 CureVac-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 6,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,38 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 125,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CureVac seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,95 Prozent auf 940000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die CureVac-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,542 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

Redaktion finanzen.net

