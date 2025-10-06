CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von CVS Health

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 76,96 USD ab.

Die CVS Health-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 76,96 USD abwärts. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,61 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,14 USD. Zuletzt wurden via New York 282.738 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 77,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 1,03 Prozent wieder erreichen. Am 24.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 43,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 98,94 Mrd. USD gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,36 USD je Aktie.

