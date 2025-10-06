CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Montagnachmittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CVS Health zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 77,46 USD bewegte sich die CVS Health-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im New York-Handel kam die CVS Health-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 77,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 77,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 76,85 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 77,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.925 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei 77,75 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,37 Prozent hinzugewinnen. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,36 USD fest.

