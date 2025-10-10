DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Aktienkurs aktuell

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei CVS Health am Freitagabend zu

10.10.25 20:25 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei CVS Health am Freitagabend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CVS Health. Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
67,18 EUR 0,96 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 78,14 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 78,97 USD. Bei 77,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 408.612 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit Abgaben von 44,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CVS Health.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 6,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
