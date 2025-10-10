DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
Aktienentwicklung

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag in Grün

10.10.25 16:09 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag in Grün

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 78,07 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
67,18 EUR 0,96 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 78,07 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 78,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,84 USD. Zuletzt wechselten 204.728 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,64 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

mehr Analysen