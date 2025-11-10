CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verzeichnet am Abend Verluste

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 77,49 USD ab.

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 77,49 USD. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 76,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 443.326 CVS Health-Aktien.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,85 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 43,77 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 USD.

CVS Health ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 102,88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen