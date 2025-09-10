CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 74,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 74,78 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 74,82 USD. Mit einem Wert von 74,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.405 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 74,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 98,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

