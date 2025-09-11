DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Kurs der CVS Health

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagabend mit Kursplus

12.09.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagabend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 74,96 USD.

Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 74,96 USD. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,54 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 346.175 CVS Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,54 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,77 Prozent. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 72,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

