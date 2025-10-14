CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 78,75 USD.
Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 78,75 USD. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 78,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,31 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.752 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2025 auf bis zu 79,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 1,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 USD aus.
CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,36 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
