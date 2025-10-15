CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von CVS Health zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 81,08 USD.

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 81,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 219.430 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 81,10 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,26 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 98,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen