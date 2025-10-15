CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Mittwochabend ins Plus

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 80,44 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 80,44 USD. Bei 81,92 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 510.812 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 81,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 1,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 45,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,94 Mrd. USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

