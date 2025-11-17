CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend auf grünem Terrain

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 78,71 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 78,71 USD zu. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 79,84 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 77,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 234.568 CVS Health-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,12 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. 8,14 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 44,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CVS Health ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 102,88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

