CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 77,21 USD nach oben.
Das Papier von CVS Health legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 77,21 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,36 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 78.284 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 85,12 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,24 Prozent. Bei 43,58 USD erreichte der Anteilsschein am 24.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 43,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden.
Am 29.10.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,07 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,83 Prozent auf 102,88 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.
