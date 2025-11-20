DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
CVS Health im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

20.11.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 76,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
66,22 EUR -1,25 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 76,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,97 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.051 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,12 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 42,81 Prozent Luft nach unten.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.10.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,88 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 95,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen