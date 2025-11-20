CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

CVS Health im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 76,20 USD.

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 76,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,97 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.051 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,12 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 42,81 Prozent Luft nach unten.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.10.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,88 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 95,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

