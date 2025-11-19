CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CVS Health

CVS Health im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CVS Health befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 77,09 USD ab.

Die CVS Health-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 77,09 USD. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 77,00 USD. Bei 77,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 77.386 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 76,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 102,88 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die CVS Health-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

