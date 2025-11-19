CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health fällt am Mittwochabend

CVS Health im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 76,73 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,6 Prozent auf 76,73 USD. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 76,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 77,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 284.342 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 85,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

Am 29.10.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 0,07 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,88 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 95,41 Mrd. USD eingefahren.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je CVS Health-Aktie.

