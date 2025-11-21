CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 77,17 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 77,17 USD zu. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,42 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297.629 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 85,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 77,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CVS Health ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 102,88 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2025 aus.

