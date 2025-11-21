CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Freitagabend ins Plus

So bewegt sich CVS Health

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CVS Health. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 78,05 USD.

Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 78,05 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,24 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,25 USD. Bisher wurden via New York 502.893 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 85,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Gewinne von 9,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,17 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,07 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 95,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 18.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

