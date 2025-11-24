CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,67 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 77,67 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 77,55 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,76 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 137.821 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 8,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 43,90 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

CVS Health veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 102,88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

