CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Abend um Nulllinie

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CVS Health-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 78,05 USD.

Die CVS Health-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 78,05 USD an der Tafel. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 78,82 USD zu. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,25 USD ab. Bei 78,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 341.628 CVS Health-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,12 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.12.2024 (43,58 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

CVS Health veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 102,88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

