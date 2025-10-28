CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Dienstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,56 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,56 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 83,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 267.401 CVS Health-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 83,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 89,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,65 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.
CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,38 USD je Aktie belaufen.
